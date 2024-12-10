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С крыши уфимской школы-интерната сорвался мужчина

В Уфе с крыши школы-интерната рухнул мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошел несчастный случай на территории уфимской коррекционной школы-интерната № 63 на Суворова. С крыши образовательного учреждения для детей с ОВЗ рухнул мужчина. Предположительно, это был рабочий.

Как рассказали в МВД по Башкирии, мужчина чистил снег, когда сорвался вниз. К счастью, уфимец выжил, повредив лишь руку. Пострадавшего доставили в 13-ую больницу.

По факту инцидента начата проверка.

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