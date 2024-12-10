Сан-Хосе
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажир ВАЗа погиб в жестком ДТП в Новочеркасске, также есть пострадавший

Смертельное ДТП с участием Volkswagen Tiguan и «ВАЗ 2114» произошло в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске в серьезном ДТП погиб пассажир автомобиля «ВАЗ 2114», водитель легковушки попал в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 10 декабря на Баклановском проспекте. Предварительно, 22-летний водитель Volkswagen Tiguan, игнорируя светофор, пролетел по проезжей части и на полном ходу столкнулся с поворачивающей налево легковушкой под управлением 54-летнего мужчины.

— Данные пострадавшего водителя известны, информация по погибшему пассажиру устанавливается. Ситуацию проясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться.