Пассажир ВАЗа погиб в жестком ДТП в Новочеркасске, также есть пострадавший

В Новочеркасске в серьезном ДТП погиб пассажир автомобиля «ВАЗ 2114», водитель легковушки попал в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла утром 10 декабря на Баклановском проспекте. Предварительно, 22-летний водитель Volkswagen Tiguan, игнорируя светофор, пролетел по проезжей части и на полном ходу столкнулся с поворачивающей налево легковушкой под управлением 54-летнего мужчины.
— Данные пострадавшего водителя известны, информация по погибшему пассажиру устанавливается. Ситуацию проясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться.