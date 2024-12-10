Экс-высокопоставленного полицейского Евгения Мадова арестовал суд

Перед залом суда в день ареста мать Евгения Мадова сама захотела дать комментарии СМИ, заявив, что просто ее сына «подставили», а также, что его хотело «убрать с работы руководство». На вопросы о том, достоверна ли эта информация, Ольга Мадова пояснила, что это ее предположения. Уточнить уровень зарплаты сына она также не смогла.