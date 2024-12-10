Получил три года строго режима: В Батайске мужчина украл деньги с карты, а потом пытался откупиться от уголовного дела

В Батайске Ростовской области мужчину осудили за кражу с банковского счета и дачу взятки. Об этом сообщили в управлении следственного комитета по Ростовской области.
Происшествие случилось в январе. По версии следствия, подсудимый нашел чужую карту, когда гулял по микрорайону Авиагородок. После этого он пошел в магазин и купил товары на три тысячи рублей.
Владелец карты обнаружили пропажу и заметил, что со счета списываются деньги. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Сотрудники быстро нашли причастного к произошедшему, задержали и доставили в отдел полиции.
Полицейские бустро нашли подозреваемого. Светлана МАКОВЕЕВА.
Когда подозреваемый понял, что речь может идти об уголовном деле, он попытался откупиться. Мужчина предложил полицейскому взятку в 12 тысяч в обмен на то, что тот все замнет. Но сотрудник пресек действия подозреваемого.
В итоге в отношении батайчанина возбудили два уголовных дела по статьям «Кража с банковского счета» и «Дача взятки». На днях местный суд признал его виновным в совершении обоих преступлений.
— Суд приговорил виновного к трем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — прокомментировали в областной прокуратуре.