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Воронежский инженер отдал мошенникам 3,4 миллиона рублей

Он был уверен, что выполняет указания сотрудников правопорядка.

Источник: Комсомольская правда

56-летнему инженеру из Нововоронежа в мессенджере позвонил якобы заместитель генерального директора с его работы. Лжеколлега попросил сотрудничать с правоохранителями и сотрудниками отдела финансового мониторинга из-за большого числа мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Затем аферисты убедили мужчину, что неизвестные от его имени оформляют кредиты. Но ситуацию можно исправить. И сделать это достаточно просто — нужно всего лишь перевести деньги на «безопасные счета». Мужчина доверился и не только обналичил свои сбережения, но и взял кредит. Суммарно он отправил мошенникам 3 498 930 рублей.

Всего 9 декабря от проделок виртуальных преступников пострадали 12 жителей нашего региона, у четырех из них похитили деньги с банковских карт. Ущерб превысил пять миллионов.