В Узбекистане объявили в розыск пропагандиста террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, захватившей власть в Сирии

Речь идет о гражданине Узбекистана, который не только принимает участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, но и активно занимается съемкой и распространением видеоматериалов, пропагандирующих деятельность террористов, через социальные сети.
По данным правоохранителей, подозреваемый — Худоёр Нуриддинов, известный под псевдонимом «Абували». Он родился в 1994 году в Риштанском районе Ферганской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в террористической деятельности, и он официально объявлен в розыск.
Согласно данным следствия, в 2016 году Нуриддинов отправился в Россию в качестве трудового мигранта. Там он оказался под влиянием идей международных террористических организаций, что изменило его жизнь. Позже он переехал в сирийский город Идлиб, ставший основным опорным пунктом террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Из Идлиба он начал активную пропагандистскую деятельность, результатом которой стало вовлечение в боевые действия нескольких граждан Узбекистана. Некоторые из них погибли.
На данный момент Худоёр Нуриддинов продолжает свою преступную деятельность, используя социальные сети и платформы вроде YouTube. Он распространяет видеозаписи, прикрывая свою деятельность религиозными мотивами, и призывает к джихаду. Его страницы запрещены на территории Узбекистана, а хранение, распространение и просмотр видеоматериалов с его участием являются уголовно наказуемыми действиями.
МВД Узбекистана напоминает, что хранение, распространение и перенос контента, связанного с террористической деятельностью, влечет за собой уголовную ответственность. Государственные органы призывают граждан быть бдительными и сообщать о подозрительной деятельности в интернете.
Лидирующая среди сегодняшних победителей в Сирии «Хайят Тахрир аш-Шам»* — это бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, ранее являвшаяся одним из филиалов ИГ. Эта организация объединяет джихадистов из различных группировок, где выходцы из стран Центральной Азии играют значительную роль. В структуре «Хайят Тахрир аш-Шам»* существует, например, узбекско-киргизское подразделение «Катибат Таухид валь-Джихад»*.
* группировки признаны террористическими и запрещены в России.