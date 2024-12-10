В Узбекистане объявили в розыск пропагандиста террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, захватившей власть в Сирии

Согласно данным следствия, в 2016 году Нуриддинов отправился в Россию в качестве трудового мигранта. Там он оказался под влиянием идей международных террористических организаций, что изменило его жизнь. Позже он переехал в сирийский город Идлиб, ставший основным опорным пунктом террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Из Идлиба он начал активную пропагандистскую деятельность, результатом которой стало вовлечение в боевые действия нескольких граждан Узбекистана. Некоторые из них погибли.