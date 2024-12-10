Ростовский облсуд вернул дело экс-судьи Павла Грачева в первую инстанцию

По версии следствия, в 2011 году предприниматель Иса Плиев намеревался приобрести имущество рыболовецкого хозяйства-банкрота. Оно не было оформлено надлежащим образом, поэтому бизнесмен не смог закрепить его за собой и разработал схему перевода активов на подставное лицо. Павел Грачев участвовал в реализации плана — признал право собственности на имущество за доверенным лицом Плиева и получил за это 1 млн руб. Иса Плиев был осужден на шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.