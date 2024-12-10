В Свердловской области двухлетний мальчик погиб при пожаре

В Талицком районе Свердловской области мальчик 2022 года рождения погиб в результате пожара. Об этом сообщает СКР.
Трагедия произошла 10 декабря днем в деревне Хомутинина. Предварительно установлено, что ребенок был в доме один. Отец находился на работе, а мать вышла на несколько минут во двор накормить скотину. Когда женщина вернулась, то обнаружила задымление и пожар. Спасти ребенка не удалось.
Начальник пресс-службы полиции региона Валерий Горелых добавил, что семья не состояла на профилактических учетах.