Фары были выключены: Такси выехало на встречку и влетело в грузовик в Ленобласти

Утром 10 декабря на 31-м километре дороги Антоши — Ропша в Ломоносовском районе водитель такси «Хендай» выехал на встречную полосу движения. При этом у него были выключены фары. Спустя считанные секунды машина влетела в грузовик «Исузу», за рулем которого сидел 51-летний автомобилист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.