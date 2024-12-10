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Фары были выключены: Такси выехало на встречку и влетело в грузовик в Ленобласти

Водитель такси и пассажир попали в больницу после ДТП в Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

Утром 10 декабря на 31-м километре дороги Антоши — Ропша в Ломоносовском районе водитель такси «Хендай» выехал на встречную полосу движения. При этом у него были выключены фары. Спустя считанные секунды машина влетела в грузовик «Исузу», за рулем которого сидел 51-летний автомобилист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— В результате дорожной аварии серьезно пострадали таксист и его пассажир. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, — рассказали в ведомстве.

Помощь медиков также потребовалась водителю грузовика. Его отправили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полицейские начали проверку.

Ранее SPB.KP.RU писал, что вечером 9 декабря на трассе в Ленинградской области зарегистрировали еще одно ДТП — там столкнулись сразу три машины. В итоге на больничную койку попали двое — женщина-водитель и 16-летний парень. Стражи правопорядка устанавливают обстоятельства случившегося.