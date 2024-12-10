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В Тюмени четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

ТЮМЕНЬ, 10 дек — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в Тюмени при столкновении автобуса с опорой линий электропередачи, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Источник: © РИА Новости

«Предварительно, здесь 53-летний водитель автобуса “ЛИАЗ” 89-го маршрута не справился с управлением, автобус въехал в опору ЛЭП. В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров, четверо из них ранены: 7-летний мальчик, 17-летняя девушка и женщины 54 и 69 лет», — указано в сообщении.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что водитель городского маршрутного автобуса, не справившись с управлением, допустил столкновение с опорой освещения на улице Созидателей в деревне Дударева Тюменского района. Организована проверка, по ее результатам будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.