В Тюмени четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

«Предварительно, здесь 53-летний водитель автобуса “ЛИАЗ” 89-го маршрута не справился с управлением, автобус въехал в опору ЛЭП. В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров, четверо из них ранены: 7-летний мальчик, 17-летняя девушка и женщины 54 и 69 лет», — указано в сообщении.