Стая бродячих собак напала на женщину в челябинском сосновом бору

— Обратите, пожалуйста, внимание на эту ситуацию. По факту это просто стая диких волков, которые могут напасть на кого угодно, — написала в группу «Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте» пострадавшая. — Через этот лес ходит моя дочь 16 лет, мне страшно за неё.