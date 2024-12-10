Стая бродячих собак напала на женщину в челябинском сосновом бору

— Обратите, пожалуйста, внимание на эту ситуацию. По факту это просто стая диких волков, которые могут напасть на кого угодно, — написала в группу «Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте» пострадавшая. — Через этот лес ходит моя дочь 16 лет, мне страшно за неё.
Пост увидели сотрудники управления экологии и природопользования Челябинска. Они направили информацию в челябинскую областную общественную благотворительную организацию защиты животных (ЧООБОЗБЖ) «БиМ», которая занимается отловом животных в городе.
Сообщить о подобных ситуациях жители могут, отправив заявку на почту poroshina_tv@mail.ru или обратившись в управление экологии и природопользования администрации Челябинска по телефону 8 (351)729−33−66 в рабочее время или по адресу электронной почты ecolog@cheladmin.ru.
А в начале ноября стая собак напала на женщину в челябинском парке Гагарина. Отбиться от них удалось благодаря смелости и скандинавским палкам. Случившимся заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.