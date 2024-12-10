Сбежавшую 15-летнюю девочку из Серова нашли в поезде до Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
О пропавшей дочери в полицию сообщила ее мать. Девочка вечером легла спасть, но ночью ушла из дома. Телефон ее был выключен.
Девочку обнаружили в поезде сообщением Екатеринбург — Симферополь. Она ехала до Джанкоя (Крым). С поезда ребенка сняли сотрудники полиции в Златоусте (Челябинская область).
По словам несовершеннолетней, в Крым она ехала к своей знакомой, чтобы пожить самостоятельно. Сейчас пропавшая находится с семьей.
Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Андрей Гайфуллин провел с подростком профилактическую беседу.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге завершились поиски 14-летней девушки, которая ушла из дома на улице Металлургов и пропала.
Подробности поисков не сообщается. Добровольцы не рассказывают, где была пропавшая.