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Сбежавшую 15-летнюю девочку из Серова нашли в поезде до Крыма

Сотрудники транспортной полиции нашли 15-летнюю девочку, которая сбежала от родителей в Серове.

Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

О пропавшей дочери в полицию сообщила ее мать. Девочка вечером легла спасть, но ночью ушла из дома. Телефон ее был выключен.

Девочку обнаружили в поезде сообщением Екатеринбург — Симферополь. Она ехала до Джанкоя (Крым). С поезда ребенка сняли сотрудники полиции в Златоусте (Челябинская область).

По словам несовершеннолетней, в Крым она ехала к своей знакомой, чтобы пожить самостоятельно. Сейчас пропавшая находится с семьей.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Андрей Гайфуллин провел с подростком профилактическую беседу.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге завершились поиски 14-летней девушки, которая ушла из дома на улице Металлургов и пропала.

Подробности поисков не сообщается. Добровольцы не рассказывают, где была пропавшая.