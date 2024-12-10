«Немыслимая трагедия»: появились подробности гибели молодых стюардесс в Москве

Информационный ресурс рассматривает версию, что девушки могли оказаться на железнодорожных путях, пытаясь попасть без билета на станцию. Когда поезд приблизился, они попробовали залезть на платформу, но было уже поздно. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В частности, предстоит выяснить, находились девушки в состоянии опьянения или нет, и по каким причинам они могли не слышать сигнал машиниста.