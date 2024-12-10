«Немыслимая трагедия»: появились подробности гибели молодых стюардесс в Москве

В Москве при трагических обстоятельствах погибли две молодые бортпроводницы компании «Уральские авиалинии». Они попали под поезд на железнодорожной станции «Нагатинская» Павелецкого направления МЖД. Как уже выяснили следователи, девушки не услышали сигнал, который подавал машинист приближающегося состава.
По информации E1.RU, 19-летняя и 20-летняя девушки недавно переехали в Москву из Калининграда. Диана и Агата устроились работать стюардессами в компанию «Уральские авиалинии». 8 декабря они попали на вокзал, где и не отреагировали на приближение поезда.
Пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова рассказала RTVI, что погибшие стюардессы попали под поезд в нерабочее время, поэтому они были без форменной одежды. Произошедшее представитель «Уральских авиалиний» назвала «немыслимой трагедией» и принесла искренние соболезнования родным и близким погибших стюардесс.
Информационный ресурс рассматривает версию, что девушки могли оказаться на железнодорожных путях, пытаясь попасть без билета на станцию. Когда поезд приблизился, они попробовали залезть на платформу, но было уже поздно. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В частности, предстоит выяснить, находились девушки в состоянии опьянения или нет, и по каким причинам они могли не слышать сигнал машиниста.