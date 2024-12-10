S7 прокомментировала скандал с просмотром видео во время посадки в Новосибирске

Авиакомпания S7 прокомментировала «Прецеденту» скандальную историю с пилотом пассажирского судна, который вероятно, смотрел видео на смартфоне во время посадки в Новосибирске. По крайней мере, об этом заявил предавший огласке инцидент пассажир. По версии перевозчика, ситуация является неоднозначной до окончания проверки.
— Действительно, в настоящий момент мы проводим проверку на основании появившейся в СМИ информации. Отметим, что согласно правилам, процедуры стерильной кабины (запрещают любые ненужные действия или разговоры в кабине пилотов во время наиболее ответственных этапов полета) распространяются на высотах до 3000 метров. По достижению высоты 3000 метров и выше один из пилотов продолжает управление самолётом, другой имеет право отвлечься на приём пищи, перерыв, посещение уборной и прочее, — заявили «Прецеденту» в S7.
Свою проверку проводит и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
— В связи с опубликованными в сети «Интернет» сведениями о нарушениях при пилотировании воздушным судном, следовавшим 02.12.2024 по маршруту Южно-Сахалинск — Новосибирск, Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — сообщили в надзорном ведомстве 10 декабря.
Ранее новосибирскую авиакомпанию S7 оштрафовали за нарушение прав пассажиров. Одному вовремя не выдали багаж, второму отказали в перелете.
Архип ВЕТРОВ.