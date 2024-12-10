S7 прокомментировала скандал с просмотром видео во время посадки в Новосибирске

— Действительно, в настоящий момент мы проводим проверку на основании появившейся в СМИ информации. Отметим, что согласно правилам, процедуры стерильной кабины (запрещают любые ненужные действия или разговоры в кабине пилотов во время наиболее ответственных этапов полета) распространяются на высотах до 3000 метров. По достижению высоты 3000 метров и выше один из пилотов продолжает управление самолётом, другой имеет право отвлечься на приём пищи, перерыв, посещение уборной и прочее, — заявили «Прецеденту» в S7.