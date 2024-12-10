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В здании учебного театра ЕГТИ обрушился потолок

В здании учебного театра Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ), который расположен на улице Карла Либкнехта, обрушился потолок.

Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на очевидца.

По предварительным данным, потолок обрушился из-за прорыва трубы. В день происшествия никаких постановок не было.

Занятия не стали приостанавливать.

В ЕГТИ сообщили, что в здании учебного театра произошла локальная аварийная протечка системы отопления.

«Протечка в зоне перекрытия над фойе привела к отслоению фрагментов штукатурной отделки потолка», — сообщила ректор института Анна Глуханюк. По ее словам, фойе закрыли на просушку, изменили схему прохода в зал. Идут ремонтно-реставрационные работы.

ЖКХ