В здании учебного театра ЕГТИ обрушился потолок

«Протечка в зоне перекрытия над фойе привела к отслоению фрагментов штукатурной отделки потолка», — сообщила ректор института Анна Глуханюк. По ее словам, фойе закрыли на просушку, изменили схему прохода в зал. Идут ремонтно-реставрационные работы.