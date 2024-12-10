В здании учебного театра ЕГТИ обрушился потолок

Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на очевидца.
По предварительным данным, потолок обрушился из-за прорыва трубы. В день происшествия никаких постановок не было.
Занятия не стали приостанавливать.
В ЕГТИ сообщили, что в здании учебного театра произошла локальная аварийная протечка системы отопления.
«Протечка в зоне перекрытия над фойе привела к отслоению фрагментов штукатурной отделки потолка», — сообщила ректор института Анна Глуханюк. По ее словам, фойе закрыли на просушку, изменили схему прохода в зал. Идут ремонтно-реставрационные работы.