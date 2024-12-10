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В Москве задержали бездомного, оказавшегося миллиардером

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший вице-президент «Евразбанка» и экс-председатель совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеслав Чикалин, находившийся в розыске по уголовным делам о мошенничестве и хищении, задержан в Москве при проверке документов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Вячеслав Чикалин задержан на станции метро “Теплый стан” в Москве при проверке документов. Он находился в розыске, его данные были в базе распознания лиц, что и позволило установить личность мужчины», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении Чикалина возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о мошенничестве и хищении нескольких миллиардов рублей. По одному из них он приговорен к лишению свободы. «В настоящее время Чикалин подписал контракт и является участником СВО. В Москве отбывал отпуск», — добавил представитель правоохранительных органов. По его словам, задержанный при общении с правоохранителями заявил, что является бездомным. После того, как с мужчиной поработают следователи, вероятнее всего, он вновь вернется в зону СВО.

Чикалин ранее занимал должность вице-президент «Евразбанка», являлся председателем совета директоров ПАО «Соль Руси» — одной из крупнейших финансовых пирамид в России. Также был старостой прихода храма в Москве.