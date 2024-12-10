В Москве задержали бездомного, оказавшегося миллиардером

По его словам, в отношении Чикалина возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о мошенничестве и хищении нескольких миллиардов рублей. По одному из них он приговорен к лишению свободы. «В настоящее время Чикалин подписал контракт и является участником СВО. В Москве отбывал отпуск», — добавил представитель правоохранительных органов. По его словам, задержанный при общении с правоохранителями заявил, что является бездомным. После того, как с мужчиной поработают следователи, вероятнее всего, он вновь вернется в зону СВО.