Медики Башкирии могут рассчитывать на специальные выплаты

В Башкирии медикам продолжат назначать специальные выплаты, положенные за раннюю диагностику онкологических заболеваний. Распоряжение о выплатах подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Уточняется, что премии положены тем медикам, которые заподозрили рак у пациента и отправили его к узкому специалисту либо диагностическое исследование после диспансеризации или медосмотра.
Если факт заболевания подтверждается, медицинской организации из территориального фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, после больница сама перечисляет выплату сотруднику.
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