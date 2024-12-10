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В Ростовской области из-за фуры осложнилось движение по трассе М-4 «Дон»

ДТП с фурой произошло на М-4 в Ростовской области, сейчас проезд свободен.

Источник: Комсомольская правда

Днем 10 декабря на участке М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП с фурой осложнилось движение машин, но через время проезд снова оказался свободен. Обновленная информация поступила от регионального управления Госавтоинспекции.

— В настоящий момент в районе аварии движение восстановлено по всем полосам, — прокомментировали в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, затор сохранялся на территории Аксайского района, в северном направлении вблизи 1047 км трассы. В соцсетях очевидцы рассказали, что глухая пробка на проезжей части собралась после того, как «перед Ковалевкой развернуло зерновоз».