В Ростовской области из-за фуры осложнилось движение по трассе М-4 «Дон»

Днем 10 декабря на участке М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП с фурой осложнилось движение машин, но через время проезд снова оказался свободен. Обновленная информация поступила от регионального управления Госавтоинспекции.
— В настоящий момент в районе аварии движение восстановлено по всем полосам, — прокомментировали в ведомстве.
По данным Госавтоинспекции, затор сохранялся на территории Аксайского района, в северном направлении вблизи 1047 км трассы. В соцсетях очевидцы рассказали, что глухая пробка на проезжей части собралась после того, как «перед Ковалевкой развернуло зерновоз».