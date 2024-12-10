В Ростовской области из-за фуры осложнилось движение по трассе М-4 «Дон»

По данным Госавтоинспекции, затор сохранялся на территории Аксайского района, в северном направлении вблизи 1047 км трассы. В соцсетях очевидцы рассказали, что глухая пробка на проезжей части собралась после того, как «перед Ковалевкой развернуло зерновоз».