МИД: белоруске, пострадавшей в Таиланде, помогли вернуться домой

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Дипломаты помогли белоруске, пострадавшей в Таиланде, вернуться домой, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.
Там отметили, что данная ситуация находилась на постоянном контроле посольства Беларуси во Вьетнаме. Гражданке оказывалось необходимое консульско-правовое содействие. Дипломаты находились на связи с близкими родственниками пострадавшей, а также медицинским учреждением, в которое она была госпитализирована.
«В результате предпринятых действий девушка благополучно вернулась на родину, где продолжит лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях».
По информации тайских СМИ, 23-летняя белоруска, отдыхавшая в городе Патонг (западное побережье острова Пхукет), получила серьезные травмы, упав со здания отеля. Оказалось, что девушка забыла ключи от своего номера на четвертом этаже и решила попасть внутрь по пожарной лестнице. Однако она потеряла равновесие и упала.
Белоруска была доставлена в местную больницу с двумя переломами ног и другими травмами. Инцидент произошел в конце ноября.