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МИД: белоруске, пострадавшей в Таиланде, помогли вернуться домой

Как сообщали ранее тайские СМИ, девушка упала с четвертого этажа здания отеля в Пхукете и получила серьезные травмы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Дипломаты помогли белоруске, пострадавшей в Таиланде, вернуться домой, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.

Там отметили, что данная ситуация находилась на постоянном контроле посольства Беларуси во Вьетнаме. Гражданке оказывалось необходимое консульско-правовое содействие. Дипломаты находились на связи с близкими родственниками пострадавшей, а также медицинским учреждением, в которое она была госпитализирована.

«В результате предпринятых действий девушка благополучно вернулась на родину, где продолжит лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях».

сообщили агентству в министерстве иностранных дел.

По информации тайских СМИ, 23-летняя белоруска, отдыхавшая в городе Патонг (западное побережье острова Пхукет), получила серьезные травмы, упав со здания отеля. Оказалось, что девушка забыла ключи от своего номера на четвертом этаже и решила попасть внутрь по пожарной лестнице. Однако она потеряла равновесие и упала.

Белоруска была доставлена в местную больницу с двумя переломами ног и другими травмами. Инцидент произошел в конце ноября.

дипломатия