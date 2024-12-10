МИД: белоруске, пострадавшей в Таиланде, помогли вернуться домой

По информации тайских СМИ, 23-летняя белоруска, отдыхавшая в городе Патонг (западное побережье острова Пхукет), получила серьезные травмы, упав со здания отеля. Оказалось, что девушка забыла ключи от своего номера на четвертом этаже и решила попасть внутрь по пожарной лестнице. Однако она потеряла равновесие и упала.