В Татарстане предпринимательницу обвиняют в хищении 5,3 млн рублей из бюджета

Предпринимательница ведет дошкольную образовательную деятельность в частном детском саду в селе Актаныш. По версии следствия, в 2019—2024 годах обвиняемая предоставляла в региональное Министерство образования и науки завышенные данные о количестве воспитанников детского сада. На их основании фигурант незаконно получила из бюджета субсидии на сумму более 5,3 млн руб., предназначенные на возмещение затрат на оплату труда работников, покупку учебников, игрушек и т. д.