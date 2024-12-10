В Татарстане предпринимательницу обвиняют в хищении 5,3 млн рублей из бюджета

Предпринимательница ведет дошкольную образовательную деятельность в частном детском саду в селе Актаныш. По версии следствия, в 2019—2024 годах обвиняемая предоставляла в региональное Министерство образования и науки завышенные данные о количестве воспитанников детского сада. На их основании фигурант незаконно получила из бюджета субсидии на сумму более 5,3 млн руб., предназначенные на возмещение затрат на оплату труда работников, покупку учебников, игрушек
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.