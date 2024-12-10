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На Башкирию обрушится метель

МЧС Башкирии выпустило штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. Синоптики ожидают сильный ветер и обильные осадки.

Так, завтра, 11 декабря, на территории республики прогнозируется порывистый ветер, скорость которого будет достигать 16 м/с, на дорогах гололедица и ухудшение видимости. Также в северные районы Башкирии засыпает снегом.

Температура воздуха ночью −5,-10°, при прояснениях до −15°, днем −3,-8°.

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