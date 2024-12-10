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Убийце школьниц из Златоуста не отменили пожизненное: что известно о преступнике

Опасный преступник, которого опознали по татуировке с пауком, останется в колонии для пожизненно осужденных.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Убийце школьниц из Златоуста не отменили пожизненное.
Источник: Freepik

Жалобу осужденного к пожизненному лишению свободы Николая Мозглякова отклонил Верховный суд Российской Федерации. Ранее мужчину осудили за убийство двух школьниц в городе Златоуст Челябинской области.

Жалобу вернули заявителю, следует из опубликованной на сайте суда информации. Согласно российскому законодательству, в соответствии со статьей 401.17 УПК РФ повторная подача кассационных жалоб не допускается. Ведь ранее суд уже рассматривал аналогичное обращение Мозглякова и оставил его без удовлетворения.

Николая Мозглякова приговорили к пожизненному лишению свободы еще в 2008 году — тогда его признали виновным в убийстве двух школьниц. Убийца не согласился с назначенным ем наказанием: он пять раз подавал в суды различных инстанций кассационные жалобы, но все они отклонялись.

Сейчас Мозглякову 40 лет. О преступнике известно, что в шестом классе он бросил школу, впоследствии получил три судимости по уголовным статьям за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. После освобождения из тюрьмы Николай напал на трех школьниц, и лишь одной из них удалось остаться в живых. Она и смогла сообщить правоохранителям особые приметы маньяка, в том числе рассказала о татуировке с пауком на руке.

После вынесения приговора Мозгляков решил изучать уголовное право и добиться смягчения наказания. Но не помогло, и очередную жалобу отклонила уже высшая в стране судебная инстанция.