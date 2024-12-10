Убийце школьниц из Златоуста не отменили пожизненное: что известно о преступнике

Сейчас Мозглякову 40 лет. О преступнике известно, что в шестом классе он бросил школу, впоследствии получил три судимости по уголовным статьям за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. После освобождения из тюрьмы Николай напал на трех школьниц, и лишь одной из них удалось остаться в живых. Она и смогла сообщить правоохранителям особые приметы маньяка, в том числе рассказала о татуировке с пауком на руке.