Убийце школьниц из Златоуста не отменили пожизненное: что известно о преступнике

Жалобу осужденного к пожизненному лишению свободы Николая Мозглякова отклонил Верховный суд Российской Федерации. Ранее мужчину осудили за убийство двух школьниц в городе Златоуст Челябинской области.
Жалобу вернули заявителю, следует из опубликованной на сайте суда информации. Согласно российскому законодательству, в соответствии со статьей 401.17 УПК РФ повторная подача кассационных жалоб не допускается. Ведь ранее суд уже рассматривал аналогичное обращение Мозглякова и оставил его без удовлетворения.
Николая Мозглякова приговорили к пожизненному лишению свободы еще в 2008 году — тогда его признали виновным в убийстве двух школьниц. Убийца не согласился с назначенным ем наказанием: он пять раз подавал в суды различных инстанций кассационные жалобы, но все они отклонялись.
Сейчас Мозглякову 40 лет. О преступнике известно, что в шестом классе он бросил школу, впоследствии получил три судимости по уголовным статьям за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. После освобождения из тюрьмы Николай напал на трех школьниц, и лишь одной из них удалось остаться в живых. Она и смогла сообщить правоохранителям особые приметы маньяка, в том числе рассказала о татуировке с пауком на руке.
После вынесения приговора Мозгляков решил изучать уголовное право и добиться смягчения наказания. Но не помогло, и очередную жалобу отклонила уже высшая в стране судебная инстанция.