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WSJ: Израиль уничтожил сирийские военные корабли в Латакии

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Израиль уничтожил сирийские военные корабли в результате удара по сирийской Латакии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

Источник: AP 2024

По его словам, на кораблях находились ракеты класса море — море. Целью ударов было уничтожение кораблей и оружия, которое в дальнейшем могло использоваться против сил Израиля, уточнил источник.

Как отмечает издание, еврейское государство за последние сутки нанесло удары по более чем 250 сирийским военным целям.

Вечером 9 декабря телеканал Al Mayadeen сообщил об израильских ударах по позициям сирийской армии в провинции Латакия.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов (Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс), а 8 декабря вошли в Дамаск, подразделения сирийских правительственных сил покинули город. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность к мирной передаче власти в республике. Как отмечалось в заявлении МИД РФ, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем.