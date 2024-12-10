WSJ: Израиль уничтожил сирийские военные корабли в Латакии

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов (Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс), а 8 декабря вошли в Дамаск, подразделения сирийских правительственных сил покинули город. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность к мирной передаче власти в республике. Как отмечалось в заявлении МИД РФ, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем.