Задержан отец Шерзата Полата

«Сегодня в 15:30 в селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей. Гражданин Н., проигнорировав разъяснения прокурора о соблюдении законности, начал вести себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом. Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих. По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих, сотрудники полиции приняли меры для его задержания».