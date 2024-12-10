Силовики проверили 39 ресторанов после массового отравления в «Токио Сити» в Петербурге

Следователи продолжают расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое возбудили из-за массового отравления посетителей в «Токио Сити» на улице Сизова. В рамках разбирательства силовики и сотрудники Роспотребнадзора решили проверить сразу 39 ресторанов. О результатах рейдов сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
— Стражи правопорядка обнаружили нарушителей среди работников 11 заведений общепита. 39 мигрантов получили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России»), в отношении еще двух человек решается вопрос о выдворении их за пределы страны. Что же касается соблюдения санитарно-эпидемического законодательства, то им пренебрегли в 22 ресторанах, — рассказали в ведомстве.
Все материалы по зафиксированным нарушениям направили в компетентные органы для привлечения к ответственности. Однако прошедшие рейды для кого-то обернулись более серьезными последствиями — против троих иностранцев возбудили уголовные дела за использование заведомо подложного документа.
Напомним, в конце ноября текущего года в ресторане «Токио Сити» на улице Сизова в Петербурге отравились 23 посетителя. Большинство из них некачественные морепродукты довели прямо до больничной койки. Немного позже лабораторное исследование показало, что в форели нашли сальмонеллу и листерию, хотя поставщик заведения в лице ООО «Гавань» заверял в качестве продукции. К слову, работу последнего приостановили на 90 суток. Та же учесть не миновала сам ресторан — его двери закрыли на 30 суток.
Ранее в пресс-службе «Токио Сити» на улице Сизова SPB.KP.RU сообщили, что заведение сменило поставщика. Кроме того, после случившегося там будут чаще проводить дезинфекцию и внимательнее следить за здоровьем сотрудников. Всем пострадавшим обещали оказать необходимую помощь.