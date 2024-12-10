Силовики проверили 39 ресторанов после массового отравления в «Токио Сити» в Петербурге

Напомним, в конце ноября текущего года в ресторане «Токио Сити» на улице Сизова в Петербурге отравились 23 посетителя. Большинство из них некачественные морепродукты довели прямо до больничной койки. Немного позже лабораторное исследование показало, что в форели нашли сальмонеллу и листерию, хотя поставщик заведения в лице ООО «Гавань» заверял в качестве продукции. К слову, работу последнего приостановили на 90 суток. Та же учесть не миновала сам ресторан — его двери закрыли на 30 суток.