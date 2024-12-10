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В калининградской пиццерии посетителям продавали наркотики

В Калининградской области задержали владельца сети пиццерий за торговлю марихуаной.

Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области владелец сети пиццерий с сообщниками занимался продажей наркотиков. Мужчину задержали. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как выяснили правоохранители, бизнесмен покупал наркотики у знакомого из поселка Хрустального Славского района. Продавал их клиентам, в том числе и посетителям своих кафе.

Более того, мужчина сбывал крупные партии наркотиков партнеру по бизнесу и одному из работников заведения для реализации.

Задержаны четыре человека. У них дома, а также в пиццерии изъято более 4,5 кг марихуаны.

Заведены уголовные дела.