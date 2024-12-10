В калининградской пиццерии посетителям продавали наркотики

В Калининградской области владелец сети пиццерий с сообщниками занимался продажей наркотиков. Мужчину задержали. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Как выяснили правоохранители, бизнесмен покупал наркотики у знакомого из поселка Хрустального Славского района. Продавал их клиентам, в том числе и посетителям своих кафе.
Более того, мужчина сбывал крупные партии наркотиков партнеру по бизнесу и одному из работников заведения для реализации.
Задержаны четыре человека. У них дома, а также в пиццерии изъято более 4,5 кг марихуаны.
Заведены уголовные дела.