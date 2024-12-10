Многодетную мать в Пермском крае осудили за избиение дочерей и сына

Происшествия в многодетной семье произошли в Соликамске. В марте 2024 года местная жительница находилась дома вместе со своими дочерями и сыном. В один момент пьяная женщина начала бить детей, используя для этого малозначительный повод. Как оказалось, ранее она уже дважды привлекалась к административной ответственности за побои.