Сан-Хосе
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетную мать в Пермском крае осудили за избиение дочерей и сына

После двух административных наказаний её привлекли к уголовной ответственности.

Мать троих детей в Пермском крае осудили за избиение дочерей и сына, сообщает прокуратура региона.

Происшествия в многодетной семье произошли в Соликамске. В марте 2024 года местная жительница находилась дома вместе со своими дочерями и сыном. В один момент пьяная женщина начала бить детей, используя для этого малозначительный повод. Как оказалось, ранее она уже дважды привлекалась к административной ответственности за побои.

После нового инцидента в отношении матери возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Материалы рассматривались в Соликамском городском суде. Инстанция признала женщину виновной и назначила ей наказание в виде трёх месяцев исправительных работ. Из зарплаты женщины в пользу государства будут удерживать 10%.

Пострадавшим детям также будет компенсирован моральный вред.