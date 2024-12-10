Многодетную мать в Пермском крае осудили за избиение дочерей и сына

Мать троих детей в Пермском крае осудили за избиение дочерей и сына, сообщает прокуратура региона.
Происшествия в многодетной семье произошли в Соликамске. В марте 2024 года местная жительница находилась дома вместе со своими дочерями и сыном. В один момент пьяная женщина начала бить детей, используя для этого малозначительный повод. Как оказалось, ранее она уже дважды привлекалась к административной ответственности за побои.
После нового инцидента в отношении матери возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Материалы рассматривались в Соликамском городском суде. Инстанция признала женщину виновной и назначила ей наказание в виде трёх месяцев исправительных работ. Из зарплаты женщины в пользу государства будут удерживать 10%.
Пострадавшим детям также будет компенсирован моральный вред.