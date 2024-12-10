В Уфе женщина устроила погром в кафе

«Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что погром в кафе учинила одна из его посетительниц. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности женщины. Будет дана оценка нанесенному ущербу», — пояснили в пресс-службе.