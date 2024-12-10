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В Уфе женщина устроила погром в кафе

УФА, 10 дек — РИА Новости. Полиция устанавливает личность женщины, устроившей погром в одном из кафе Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

Источник: РИА "Новости"

В соцсетях публикуют видео инцидента. По кадрам видно, как разъярённая женщина выкидывает стулья за стойку бара, переворачивает столы и сама падает несколько раз. Сообщается, что посетительница устроила дебош в кафе из-за оставленной там банковской карты.

В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости рассказали, что сообщение об инциденте зарегистрировано в отделе полиции № 5 УМВД России по городу Уфе.

«Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что погром в кафе учинила одна из его посетительниц. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности женщины. Будет дана оценка нанесенному ущербу», — пояснили в пресс-службе.