В Башкирии браконьеры погубили лосиху

Трехлетнюю самку лося убили в Башкирии. Браконьеры застрелили животное в лесу в Туймазинском районе в 2,4 км севернее села Имян-Купер и скрылись. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии региона.
По информации ведомства, охота на лосиху велась без разрешения. Ущерб от действий неизвестных оценивается в 400 тысяч рублей.
Сотрудники МВД сейчас ищут браконьеров.
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