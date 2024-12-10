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В Башкирии браконьеры погубили лосиху

Самка лося стала жертвой браконьеров в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Трехлетнюю самку лося убили в Башкирии. Браконьеры застрелили животное в лесу в Туймазинском районе в 2,4 км севернее села Имян-Купер и скрылись. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии региона.

По информации ведомства, охота на лосиху велась без разрешения. Ущерб от действий неизвестных оценивается в 400 тысяч рублей.

Сотрудники МВД сейчас ищут браконьеров.

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