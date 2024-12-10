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Пассажир погиб в аварии с двумя машинами в Новочеркасске

Трагедия произошла утром во вторник, 10 декабря.

В Новочеркасске утром во вторник, 10 декабря, произошла авария с двумя легковыми автомобилями. Об этом рассказали в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Недалеко от районе дома № 89 по проспекту Баклановский 22-летний водитель Volkswagen Tiguan проехал на красный сигнал светофора и врезался в «ВАЗ 2114», под управлением 54-летнего водителя, который поворачивал по разрешающей стрелке светофора.

Водитель отечественной машины с травмами доставлен в больницу, а его пассажир умер на месте.