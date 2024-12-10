Женщина погибла в своей квартире в Темиртау

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 10 декабря в 00:15 поступило сообщение о пожаре на проспекте Мира в Темиртау. В пятиэтажном жилом доме в квартире на четвертом этаже произошло горение домашних вещей и мебели на площади 5 кв. м.