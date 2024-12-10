Женщина погибла в своей квартире в Темиртау

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 10 декабря в 00:15 поступило сообщение о пожаре на проспекте Мира в Темиртау. В пятиэтажном жилом доме в квартире на четвертом этаже произошло горение домашних вещей и мебели на площади 5 кв. м.
Силами ДЧС на месте пожара с признаками отравления угарным газом в бессознательном состоянии была обнаружена владелица квартиры 1984 года рождения. Женщина, не приходя в сознание, скончалась на месте. Из квартиры вынесли газовый баллон объемом 27 литров. Пожар был ликвидирован в 00:46. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводов.