Две авиабомбы времён войны обнаружены под Волгоградом

В Городищенском районе сегодня, 10 декабря, копали землю и обнаружили две фугасные авиабомбы времен Великой Отечественной войны. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, во время раскопок рабочие обнаружили ФАБ-250. Вокруг опасного места выставили оцепление.