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Две авиабомбы времён войны обнаружены под Волгоградом

ФАБ-250 нашли в Городищенском районе.

Источник: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Городищенском районе сегодня, 10 декабря, копали землю и обнаружили две фугасные авиабомбы времен Великой Отечественной войны. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, во время раскопок рабочие обнаружили ФАБ-250. Вокруг опасного места выставили оцепление.

— На месте организовано дежурство сотрудников МВД, — рассказали в спасательном ведомстве.

Обезвредят отголоски Сталинградской битвы ростовские пиротехники. Заявку на уничтожение фугасных авиабомб уже направили в Донской спасательный центр МЧС.

МЧС