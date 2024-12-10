На севере Башкирии запустили движение транспорта по трассам

На севере Башкирии частично сняли запрет на движение пассажирского и грузового транспорта. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
— Открыто движение транспорта по дорогам Бирск — Тастуба — Сатка и Бураево — Старобалтачево — Куеда, — уточнили в ведомстве.
В то же время продолжает действовать ограничения для большегрузов, введенные на трассе Уфа — Бирск — Янаул от Благовещенска до Баженово. На участке дороги работают коммунальные службы и спецтехника для расчистки трассы.
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