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На севере Башкирии запустили движение транспорта по трассам

На севере Башкирии сняли почти все ограничения для транспорта.

Источник: Комсомольская правда

На севере Башкирии частично сняли запрет на движение пассажирского и грузового транспорта. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

— Открыто движение транспорта по дорогам Бирск — Тастуба — Сатка и Бураево — Старобалтачево — Куеда, — уточнили в ведомстве.

В то же время продолжает действовать ограничения для большегрузов, введенные на трассе Уфа — Бирск — Янаул от Благовещенска до Баженово. На участке дороги работают коммунальные службы и спецтехника для расчистки трассы.

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