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Чёрных старателей задержали на шахте в области Абай

Ущерб от их деятельности превысил три миллиона тенге.

В области Абай задержали четверых мужчин за попытку хищения руды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции при содействии спецподразделения МВД РК предотвратили попытку хищения золотосодержащего материала с территории шахты в Жарминском районе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след преступной группы. В ходе обыска изъяты металлодетекторы, респираторы и мешки для добычи, а также около трёх килограммов золотосодержащей руды. Общий ущерб составил более трёх миллионов тенге.

Начато досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере.