Чёрных старателей задержали на шахте в области Абай

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след преступной группы. В ходе обыска изъяты металлодетекторы, респираторы и мешки для добычи, а также около трёх килограммов золотосодержащей руды. Общий ущерб составил более трёх миллионов тенге.