Из самарского детсада исчезли больше миллиона рублей

Хищение денег обнаружили в самарском детсаду 357. По предварительной версии следствия, здесь пропали 1,1 млн рублей. Предполагается, что в 2022—2023 гг. руководительница Татьяна А. дала особое задание бухгалтерии. Нужно было вносить в трудовую и финансовую документацию ложные сведения. Якобы в учреждении работали некие дополнительные сотрудники. Отказать начальнице было сложно. В итоге женщина получала зарплату за «мертвые души». Больше миллиона рублей она просто обратила в свою пользу.