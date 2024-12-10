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У самолета Утапао — Уфа отказал двигатель

У самолета, летевшего из Таиланда в Уфу, отказал двигатель.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Россией у самолета, летевшего из Утапао в Уфу, отказал правы двигатель. Об этом диспетчеру доложил экипаж воздушного судна.

По информации ТГ-канала «Авиаинцидент», капитан самолета 9 декабря сообщил, что на борту произошла техническая неполадка: отказал двигатель. Несмотря на это экипаж принял решение продолжить полет и посадить самолет.

В аэропорту Уфы борт успешно приземлился в 20:10 по мск. Пострадавших нет.

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