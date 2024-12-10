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В Уфе местный житель заживо спалил супругу

В Уфе вынесли приговор местному жителю. Он признан виновным в убийстве с особой жестокостью лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

Источник: пресс-служба Следкома РБ

Как установлено следствием и судом, в январе 2023 года мужчина в ходе распития спиртного вместе со своей супругой в селе Федоровка решил поджечь свой дом, чтобы стать нуждающимся и получить новое жилье через администрацию города. Он облил алкоголем старую одежду в доме и поджег его, пока жена оставалась в жилище.

При этом фигуранту было заведомо известно, что женщина находилась в беспомощном состоянии ввиду наличия у нее хронического заболевания опорно-двигательного аппарата, в связи с чем она хромала на левую ногу и передвигалась с трудом на незначительные расстояния, используя трость, что ограничивало ее мобильность, к тому же находилась в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, злоумышленник не принял мер к ее предупреждению о пожаре или спасению, относясь к наступлению ее смерти равнодушно. Пожар разгорелся, и женщина погибла, не успев покинуть дом.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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