В Уфе местный житель заживо спалил супругу

При этом фигуранту было заведомо известно, что женщина находилась в беспомощном состоянии ввиду наличия у нее хронического заболевания опорно-двигательного аппарата, в связи с чем она хромала на левую ногу и передвигалась с трудом на незначительные расстояния, используя трость, что ограничивало ее мобильность, к тому же находилась в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, злоумышленник не принял мер к ее предупреждению о пожаре или спасению, относясь к наступлению ее смерти равнодушно. Пожар разгорелся, и женщина погибла, не успев покинуть дом.



Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.