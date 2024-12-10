«Люди кричали»: 94-летний ребенок войны погибла во время пожара в ростовском общежитии

Случайные свидетели и позвонили в экстренные службы. На место спустя несколько минут примчались 33 спасателя и 11 спецмашин. Прибывшие пожарные смогли спасти из горящего здания троих человек, жизни которых угрожало пламя. К 19:50 им удалось локализовать огонь, а полностью справиться с возгоранием смогли уже к 21:20.