«Люди кричали»: 94-летний ребенок войны погибла во время пожара в ростовском общежитии

Жители Ростова-на-Дону активно обсуждают вчерашнюю трагедию. Вечером 9 декабря пожар в общежитии на Чкаловском унес жизни троих. Среди них — ребенок войны, 94-летняя женщина.
Огонь отрезал путь к спасению для троих человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
«СНАЧАЛА ЗАГОРЕЛАСЬ КЛАДОВКА».
Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области, о возгорании стало известно вечером, в 19:01.
— Вызов поступил в жилой дом на улице Вятской, 41/1. Сообщалось о пожаре в квартире на девятом этаже, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Оказывается, сначала загорелась кладовка в общем коридоре, и в считанные минуты огонь охватил уже большую площадь, порядка 40 квадратных метров.
— Люди открывали окна и кричали, — поделились шокированные очевидцы в городских пабликах в соцсетях.
Случайные свидетели и позвонили в экстренные службы. На место спустя несколько минут примчались 33 спасателя и 11 спецмашин. Прибывшие пожарные смогли спасти из горящего здания троих человек, жизни которых угрожало пламя. К 19:50 им удалось локализовать огонь, а полностью справиться с возгоранием смогли уже к 21:20.
Возгорание произошло на девятом этаже. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
«СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ПЕРЕЖИЛИ ЛЮДИ!».
Осматривая сгоревшее помещение, пожарные обнаружили тела трех человек. К сожалению, пламя отрезало им путь к спасению. По информации источника «КП — Ростов-на-Дону», не смогли покинуть квартиру на девятом этаже двое мужчин — 46 лет и 41 года, а также 94-летняя женщина.
Произошедшее шокировало ростовчан, они до сих пор обсуждают трагедию в соцсетях.
— Соболезную родным и близким погибших в пожаре, — написал ростовчанин в комментариях.
— Кошмар! Бедные! Почему не было системы пожаротушения в здании? — удивлен другой.
— Страшно представить, что пережили люди! — сокрушается читательница.
— Жаль людей, которые живут под этой квартирой. Дым, гарь, все залито водой, — сопереживает другая.
— В идеале у каждого в квартире должен быть огнетушитель. Завтра иду покупать, — сделал вывод один из читателей.