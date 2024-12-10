На Кубани председатель кооператива обманул людей на 39 млн рублей

Следствие обвиняет председателя кредитного потребительского кооператива в хищении бюджетных средств, предназначенных для материнского капитала. С 2019 по 2023 год мужчина заключал договоры займа на строительство жилья, чтобы обналичить и украсть деньги. После поступления средств на счет кооператива в Туапсе лишь часть суммы передавалась заемщикам. Вместо реальной помощи им предоставлялись нерентабельные земельные участки в Псковской области, принадлежащие председателю кооператива. Таким образом, у 78 людей похитили свыше 39 млн руб. Впоследствии руководитель кооператива потратил незаконно полученные деньги на покупку земельных участков, а также обналичил их, чтобы скрыть свое участие в преступлении.