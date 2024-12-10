«Мама умерла, а отца лишили родительских прав»: что известно о 13-летнем мальчике, который с друзьями угнал в Башкирии машину, и разбился насмерть

В Башкирии произошла страшная трагедия, которая шокировала жителей региона. 13-летний подросток, решивший устроить незабываемую поездку для своих друзей, сам погиб в аварии. Подробности произошедшего выясняла «КП-Уфа».
ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ, ОБЕРНУВШАЯСЯ ТРАГЕДИЕЙ.
Смертельная авария произошла 9 декабря около часа ночи в городе Туймазы. По информации республиканской Госавтоинспекции, за рулем «десятки» находился 13-летний житель Белебея. Все началось, когда подросток заметил бесхозно стоящий автомобиль с ключами в замке зажигания, и, не раздумывая, решил угнать автомобиль, чтобы покатать своих двух друзей — 15 и 17 лет.
К несчастью, подросток не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, перевернувшись. Водитель погиб на месте, а его пассажиры были срочно госпитализированы. Сейчас чудом выжившие приятели погибшего находятся в больнице. По информации регионального Минздрава, оба находятся в состоянии средней тяжести. Машину смяло настолько сильно, что погибшего мальчика зажало металлом, и спасателям пришлось его деблокировать.
Новость, разлетевшаяся по социальным сетям, всколыхнула общественность. Местные жители удивлены дерзостью юных «угонщиков», одному из которых было еще очень далеко до права управления автомобилем, однако он все равно сел за руль, не обладая достаточными знаниями и навыками для этого.
— Кто его пустил в 13 лет за руль? Он до педалей-то дотягивался? — комментирует Максим Р.
— Мальчишка совсем! Каждый день бьются молодые, но урок никак не усвоен, — пишет под новостью Роза А.
Другие же комментаторы выразили искренние соболезнования тем, кто потерял юного близкого друга.
— Жаль мальчика. Еще даже жить не начал, — пишет Константин Г.
— Ну и что, что 13 лет? Вы себя вспомните, вам тоже хотелось куролесить в этом возрасте, моралисты! — отвечает на нападки Нияз Н.
Из смятой машины погибшего подростка деблокировали спасатели. МЧС России по РБ.
Тем не менее жителей волнуют не детские шалости, и какими способами развлекаются дети, а то, что подросток, управляющий угнанной «десяткой» еще даже паспорт не получил, но уже может дать фору бывалым хулиганам.
«МАТЕРИ НЕТ, А ОТЕЦ ПИЛ».
В беседе с друзьями погибшего Руслана Г. (все имена несовершеннолетних здесь и далее изменены — Ред.) нам удалось выяснить, что жизнь у него с самого детства — не сахар. Мама подростка умерла, отец пил и был лишен родительских прав, а других родственников у него нет. Братьев или сестер у мальчика тоже не было. Около двух лет назад ребенок попал в детский дом в Белебее.
По словам друга 13-летнего Руслана, в детском доме его не обижали, но мальчик с самого начала пребывания в учреждении показывал сложный характер. Видимо, сказывалась психологическая травма, полученная в семье ранее. В тот роковой вечер Руслан сбежал из приюта, чтобы погулять с друзьями. Один из них, 17-летний Ильяс, является выпускником данного учреждения.
— Они нашли машину и увидели, что в зажигании ключи висят, — рассказывает друг погибшего мальчика. — Сначала за рулем был кто-то другой, но потом они поменялись местами, и за руль сел Руслан, но не справился с управлением.
Детская шалость обернулась трагедией. Известно, что приоткрытую «десятку» с ключами внутри оставила невнимательная жительница. По мнению некоторых комментаторов соцсетях, отчасти вина лежит на взрослых, которым перед уходом стоило бы закрывать машину, дабы не искушать угонщиков.
— Ладно, пацаны, ума у них еще нет, решили повеселиться, но хозяйка машины куда смотрела? В небезопасном мире живем, глаз да глаз нужен, — пишет под постом Давид Б.
Друзья погибшего мальчика отзываются о нем очень хорошо. Несмотря на свой хулиганистый характер и учет в ПДН, подросток никогда никому не отказывал в помощи, был веселым и умел рассмешить других.
— Он был хорошим другом! — комментирует под скорбным постом Ильдар В.
— Светлая память, знал его лично. Бойкий и веселый парнишка, — скорбит Андрей А.
Прокуратура выясняет, каким образом 13-летний воспитанник детдома оказался долеко от учреждения без спроса. Фото: МЧС России по РБ.
ОФИЦИАЛЬНО.
Местные жители также задаются вопросом, почему руководство детского дома не предотвратило трагедию и как Руслан смог ускользнуть из учреждения незамеченным на ночь глядя. Кроме того, воспитанник находился в городе Туймазы, что в 60 километрах от Белебея. Мы связались с руководителем детдома, но от комментариев там отказались, а потом бросили трубку.
Прокуратура также заинтересовалась произошедшим и начала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Правоохранительные органы намерены установить все обстоятельства произошедшего и выяснить причины, приведшие к этой трагедии.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщает пресс-служба ведомства.