«Мама умерла, а отца лишили родительских прав»: что известно о 13-летнем мальчике, который с друзьями угнал в Башкирии машину, и разбился насмерть

В беседе с друзьями погибшего Руслана Г. (все имена несовершеннолетних здесь и далее изменены — Ред.) нам удалось выяснить, что жизнь у него с самого детства — не сахар. Мама подростка умерла, отец пил и был лишен родительских прав, а других родственников у него нет. Братьев или сестер у мальчика тоже не было. Около двух лет назад ребенок попал в детский дом в Белебее.