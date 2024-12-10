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В Краснодаре ребенок проглотил батарейку и попал в реанимацию

Врачи в Краснодаре спасли мальчика от отравления батарейкой.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре ребенок проглотил батарейку и попал в реанимацию. Об этом сообщил глава минздрава Кубани Евгений Филиппов.

Ребенок решил попробовать зарядный элемент на вкус. Батарейка застряла в пищеводе и продержалась там три дня, вызывая интоксикацию организма.

— Ребенка удалось спасти благодаря профессионализму докторов Детской краевой больницы, — сообщил министр здравоохранения региона.

Инородное тело достали, но пары батарейки вызвали некроз тканей. Несколько дней мальчика пришлось спасать от отравления. Однако его состояние удалось стабилизировать.

здоровье