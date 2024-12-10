В Краснодаре ребенок проглотил батарейку и попал в реанимацию. Об этом сообщил глава минздрава Кубани Евгений Филиппов.
Ребенок решил попробовать зарядный элемент на вкус. Батарейка застряла в пищеводе и продержалась там три дня, вызывая интоксикацию организма.
— Ребенка удалось спасти благодаря профессионализму докторов Детской краевой больницы, — сообщил министр здравоохранения региона.
Инородное тело достали, но пары батарейки вызвали некроз тканей. Несколько дней мальчика пришлось спасать от отравления. Однако его состояние удалось стабилизировать.