В Уфе зафиксировали девятибалльные пробки

Уфа встала в девятибалльных пробках. Всему виной стали многочисленные аварии на главных артериях города и сложная погодная обстановка: на столицу резко обрушился снегопад.
Самая напряженная ситуация складывается на Галле, Зорге, Бессонова, проспекте Октября, Революционной.
Стоит в пробках и весь центр: от Валиди до Октябрьской Революции. Красным «горят» Менделеева, Сипайловская, Трамвайная и Уфимское шоссе.
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