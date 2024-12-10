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В Уфе зафиксировали девятибалльные пробки

Из-за выпавшего снега столицу сковали огромные заторы.

Источник: Комсомольская правда

Уфа встала в девятибалльных пробках. Всему виной стали многочисленные аварии на главных артериях города и сложная погодная обстановка: на столицу резко обрушился снегопад.

Самая напряженная ситуация складывается на Галле, Зорге, Бессонова, проспекте Октября, Революционной.

Стоит в пробках и весь центр: от Валиди до Октябрьской Революции. Красным «горят» Менделеева, Сипайловская, Трамвайная и Уфимское шоссе.

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