«Стало так горько за себя!»: Ростовчанка напала на парня с ножом, потому что тот долго играл в телефон

В тот день Илья отмечал свой день рождения. Денег на ресторан не было, поэтому стол накрыли дома. Из гостей — только бабушка, брат и гражданская жена. После тостов, выпивки и ужина мужчина заскучал. У него не было желания веселиться и поддерживать разговор. Именинник ушел в свою комнату, лег на кровать и полностью погрузился в игру в телефоне. Прошел час, другой, а он все играл.