«Стало так горько за себя!»: Ростовчанка напала на парня с ножом, потому что тот долго играл в телефон

В одном из городов Ростовской области у пары разыгрались нешуточные страсти со скорой помощью, полицией и последующим примирением и судом.
Пара жила в хрущевке с еще двумя родственниками Виктор ГУСЕЙНОВ.
РУГАЛИСЬ ИЗ-ЗА ТЕСНОТЫ В КВАРТИРЕ.
34-летняя Маргарита и 37-летний Илья вот уже два года, как жили вместе. В ЗАГС не торопились потому, что вопрос с недвижимостью решен не был. Но, по словам Маргариты, она искренне верила, что чувства помогут преодолеть все материальные и бытовые трудности.
Женщина согласилась переехать в хрущевку, в которой жили еще брат и бабушка Ильи. Сразу после переезда у пары начались скандалы. Ругались из-за денег и тесноты в квартире. Претензии в адрес друг друга сыпались как из рога изобилия, а обиды все копились. В итоге все это закончилось печально для обоих.
В тот день Илья отмечал свой день рождения. Денег на ресторан не было, поэтому стол накрыли дома. Из гостей — только бабушка, брат и гражданская жена. После тостов, выпивки и ужина мужчина заскучал. У него не было желания веселиться и поддерживать разговор. Именинник ушел в свою комнату, лег на кровать и полностью погрузился в игру в телефоне. Прошел час, другой, а он все играл.
Подозреваемая была задержана полицией в этот же вечер Иван МАКЕЕВ.
ДВА ГОДА КОЛОНИИ.
Это задело Маргариту. Той было очень обидно, что сожитель предпочел ее компании интернет. Она начала накручивать себя еще больше, перебирая в памяти все грубые слова, которые ей говорил Илья.
— И мне стало так горько за себя, что я захотела как-то наказать его, — говорит Маргарита.
Она взяла кухонный нож и молча зашла в комнату… Затем Маргарита отправилась к брату Ильи и рассказала о том, что сделала минутой ранее.
После этого родные именинника позвонили в скорую помощь и полицию. Пострадавшего госпитализировали и провели экстренную операцию. Маргариту задержали. Как сообщили в суде, на нее завели дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью».
Мужчина попал на операционный стол с в день своего рождения Юлия ПЫХАЛОВА.
Во время заседания Илья сказал, что не имеет претензий к Маргарите и попросил не наказывать ее. При вынесении приговора суд учел положительные характеристики обвиняемой с места работы и то, что она активно помогала следствию. Вину женщины признали и приговорили ее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.