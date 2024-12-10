Израиль заявил об уничтожении флота Сирии

«В последние несколько дней Армия обороны Израиля действовала, чтобы атаковать и уничтожить стратегические объекты, угрожающие Государству Израиль», — сказал он.
Кац добавил, что если кто-то из сирийских повстанцев «пойдет по стопам [свергнутого президента Башара] Асада, то закончит как Асад». «Мы не позволим террористам действовать против Израиля за пределами его границ. Мы сделаем все, чтобы устранить угрозу», — подчеркнул он.
Ранее о крупномасштабной операции ЦАХАЛ в Сирии сообщало The Times of Israel со ссылкой на источники.
После того, как антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада, к границе выдвинулось танковое подразделение ЦАХАЛ. В настоящий момент Израилю удалось установить контроль над бывшей буферной зоной Голанских высот и продвинуться в сторону сирийской столицы.
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