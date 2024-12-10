Израиль заявил об уничтожении флота Сирии

Кац добавил, что если кто-то из сирийских повстанцев «пойдет по стопам [свергнутого президента Башара] Асада, то закончит как Асад». «Мы не позволим террористам действовать против Израиля за пределами его границ. Мы сделаем все, чтобы устранить угрозу», — подчеркнул он.