Более 48 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю

100 случаев мошенничества зафиксировано в Нижегородской области с 25 ноября по 1 декабря. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 36 случаев было связано со звонками «из службы безопасности банка», 18 — с онлайн-покупками, 17 — с предложениями легкого заработка и другие. В общей сложности злоумышленникам удалось похитить у доверчивых граждан 48,6 млн рублей.
Так, жительница областного центра доверилась незнакомцу, представившемуся банковским сотрудником, и перевела на «безопасный счет» взятые в кредит 139 тысяч рублей.
Еще один житель Нижнего Новгорода пострадал от мошенников при попытке недорого застраховать автомобиль. Следуя инструкциям лжестраховщика, мужчина перешел на неизвестный сайт и ввел там данные своей банковской карты. С его счета списалось 9753 рубля, а мошенник перестал выходить на связь.
В Дзержинске начинающий инвестор лишился 1,5 млн рублей. Мужчину убедили, что он получит премию, сделав вложения на одной из биржевых платформ. Два месяца он по частям переводил свои сбережения на различные банковские счета и был уверен, что получит прибыль. В назначенную дату он своих денег не получил и обратился в полицию.