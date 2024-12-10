Более 48 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю

В Дзержинске начинающий инвестор лишился 1,5 млн рублей. Мужчину убедили, что он получит премию, сделав вложения на одной из биржевых платформ. Два месяца он по частям переводил свои сбережения на различные банковские счета и был уверен, что получит прибыль. В назначенную дату он своих денег не получил и обратился в полицию.