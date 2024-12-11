Профессору Воронежского госуниверситета продлили домашний арест на два месяца

Юрий Трещевский находится под домашним арестом с начала лета. Региональное управление Следственного комитета России обвиняет его в том, что он выступил посредником в передаче ректором ВГУ Дмитрием Ендовицким 600 тыс. руб. председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной за присвоение докторской степени своей супруге. Вину заведующий кафедрой не признает.
Сам Дмитрий Ендовицкий в начале лета был заключен под стражу по обвинению в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Он также не признает себя виновным. За время его содержания под стражей следствие обвинило ректора в обороте порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ, до шести лет лишения свободы) из-за найденных на его телефоне видеозаписей. В Следственном комитете ранее отказались комментировать «Ъ-Черноземье» новые обвинения Дмитрия Ендовицкого.
Также в Ленинском райсуде Воронежа началось рассмотрение уголовного дела Натальи Сироткиной. Ей вменяется 23 эпизода получения взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Вину она не признает.