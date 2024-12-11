Профессору Воронежского госуниверситета продлили домашний арест на два месяца

Сам Дмитрий Ендовицкий в начале лета был заключен под стражу по обвинению в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Он также не признает себя виновным. За время его содержания под стражей следствие обвинило ректора в обороте порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ, до шести лет лишения свободы) из-за найденных на его телефоне видеозаписей. В Следственном комитете ранее отказались комментировать «Ъ-Черноземье» новые обвинения Дмитрия Ендовицкого.