Строители сожгли машину начальника в Москве. Видео

Рабочие утверждают, что начальник не выплачивал им зарплату, поэтому они подожгли его Haval.
По словам рабочих, работодатель Александр Г. несколько раз сдвигал сроки расчёта, и накануне вечером 55-летний бригадир Владимир К. решил отомстить.
Инцидент произошел на Базовской улице.
Рабочие утверждают, что начальник не выплачивал им зарплату, поэтому они подожгли его Haval.
По словам рабочих, работодатель Александр Г. несколько раз сдвигал сроки расчёта, и накануне вечером 55-летний бригадир Владимир К. решил отомстить.