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Строители сожгли машину начальника в Москве. Видео

Инцидент произошел на Базовской улице.

Рабочие утверждают, что начальник не выплачивал им зарплату, поэтому они подожгли его Haval.

По словам рабочих, работодатель Александр Г. несколько раз сдвигал сроки расчёта, и накануне вечером 55-летний бригадир Владимир К. решил отомстить.