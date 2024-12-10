Сгорела заживо: в Башкирии мужчина поджег жену, чтобы получить новое жилье

В Уфе огласили приговор мужчине, которого обвиняли в жестоком убийстве жены. Напомним, в январе прошлого года он поджег дом в селе Федоровка, зная, что внутри находится женщина, которая не передвигается самостоятельно. Несчастная погибла, не имея ни единого шанса на выживание.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ, супруги выпивали и во время застолья мужчине пришла идея подпалить дом, чтобы стать нуждающимся и получить новое жилье. Он облил спиртом старую одежду и поджег ее, пока жена, которая хромала на одну ногу и использовала трость, была внутри. Уфимка чисто физически не успела бы выбраться из пожара в тот день, к тому же, она была в нетрезвом состоянии. На горящий дом мужчина равнодушно остался смотреть снаружи, зная, что супруга гибнет в огне.
Свою вину житель Уфы не признал. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.
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