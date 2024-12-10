Сгорела заживо: в Башкирии мужчина поджег жену, чтобы получить новое жилье

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ, супруги выпивали и во время застолья мужчине пришла идея подпалить дом, чтобы стать нуждающимся и получить новое жилье. Он облил спиртом старую одежду и поджег ее, пока жена, которая хромала на одну ногу и использовала трость, была внутри. Уфимка чисто физически не успела бы выбраться из пожара в тот день, к тому же, она была в нетрезвом состоянии. На горящий дом мужчина равнодушно остался смотреть снаружи, зная, что супруга гибнет в огне.