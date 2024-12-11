Суд не освободил казанца, убившего 31 пенсионерку в Поволжье

Такое решение огласил судья Валерий Кузнецов, отклонив апелляционные жалобы осуждённого.
Ранее Тагиров заявил, что расследование его дела проводилось необъективно, а его объяснения не были должным образом учтены. В своём выступлении он попросил суд вернуть дело прокурору для пересмотра. Однако гособвинение настаивало на законности и обоснованности вынесенного приговора, подчеркнув отсутствие оснований для удовлетворения жалоб.
Согласно материалам дела, в период с марта 2011 года по октябрь 2012 года Тагиров совершил серию убийств, покушений на убийства и разбойных нападений. Его жертвами стали 34 пожилые женщины в 15 городах, включая Москву, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Челябинск. Преступления долгое время оставались нераскрытыми. В 2020 году, после задержания, Тагиров признал свою вину и подробно рассказал о совершённых преступлениях, однако позже заявил о самооговоре.
В марте 2024 года Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному заключению. Решение апелляционного суда подтвердило этот приговор, поставив точку в громком деле.
Ранее в Тукаевском районе мужчина зашёл в суд с травматом и патронами.