В Калининграде машина влетела в остановку и перевернулась

В Калининграде на пересечении проспекта Победы и Каштановой аллеи автомобиль въехал в остановочный павильон и перевернулся. Об этом сообщает «Клопс», фото машины опубликовано в Сообществе автомобилистов Калининграда и области в «ВКонтакте».