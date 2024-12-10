В Калининграде машина влетела в остановку и перевернулась

В Калининграде на пересечении проспекта Победы и Каштановой аллеи автомобиль въехал в остановочный павильон и перевернулся. Об этом сообщает «Клопс», фото машины опубликовано в Сообществе автомобилистов Калининграда и области в «ВКонтакте».
Показания очевидцев разные. Одни говорят, что на скамейке никого не было. Другие уверяют, что на остановке находились два человека.
В машине же находилась женщина с 8-летней девочкой.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.