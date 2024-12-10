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В Калининграде машина влетела в остановку и перевернулась

ДТП произошло на проспекте Победы.

Источник: "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "Вконтакте"

В Калининграде на пересечении проспекта Победы и Каштановой аллеи автомобиль въехал в остановочный павильон и перевернулся. Об этом сообщает «Клопс», фото машины опубликовано в Сообществе автомобилистов Калининграда и области в «ВКонтакте».

Показания очевидцев разные. Одни говорят, что на скамейке никого не было. Другие уверяют, что на остановке находились два человека.

В машине же находилась женщина с 8-летней девочкой.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.